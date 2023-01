Estoy aquí porque soy negro.- Carmichael en Globos de Oro

"Soy tu anfitrión Jerrod Carmichael y te diré por qué estoy aquí, estoy aquí... porque soy negro", dijo Carmichael, de 35 años.

Durante la ceremonia Jerrod dijo que para aceptar la oferta tuvo que llamarle a una amiga, quien le preguntó cuánto le pagarían.

"Ella dijo, '¡Jerrod, basta de todo eso! ¿Cuánto te están pagando?' Dije, '$500,000'. Ella dijo: '¡Vaya, si no te pones un buen traje y tomas el dinero de los blancos!'

Ke Huy Quan, Angela Bassett y Tyler James Williams fueron los primeros actores en ganar un Globo de Oro en el evento de este jueves, mostrando así mayor diversidad.

Quan, nacido en Vietnam, se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto por la película Everything Everywhere All At Once, mientras que Bassett y Williams, quienes son de afroaméricanos, fueron galardonados a Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto en Serie de TV, respectivamente.

Durante los últimos años, los Globos de Oro han generado polémica por la falta de diversidad en su lista de votantes y por acusaciones de que estos reciben regalos de los estudios, los cuales influyen en sus votos.

En 2021, se reveló que la HFPA no tenía miembros negros y además pagaba a sus miembros alrededor de tres millones de dólares en salarios anuales para interactuar con " candidatos potenciales", según Los Ángeles Times y The New York Times.