Ricardo O'Farrill cuenta experiencia en clínica de rehabilitación

No obstante, esto le generaría más problemas; pues según comenta en un live que publicó en Instagram, sufrió de maltrato desde que fue llevado al lugar.

"En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, en el transporte me convulsiones dos veces, entonces, en el transporte pedí dos veces que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme", dijo.