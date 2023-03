Desata la locura en CDMX

Ciudad de México



"Escríbeme un tatuaje" y "Una selfie por favor" decían algunos carteles que sostenían las fans que, para llegar a la primera fila de la alfombra roja por donde pasó el británico, esperaron hasta más de 12 horas.

Con una playera negra de grecas grises finalmente después de las 19:00 horas el intérprete de "Night changes" apareció y paciente comenzó a firmar cada uno de los objetos que le presentaban.

. "Gracias por estar aquí. Los amo", dijo en español.

No fue posible hacerlo en todos por la gran cantidad de seguidores que se dieron cita, pero sí incluso en algunas fotos ya rotas tras los empujones y horas de espera

"Quiero decirles un mensaje en español, pero es complicado, pienso que son personas maravillosas gracias masivas. Los amo a todos", añadió Tomlinson en inglés.

Su visita fue para presentar su primer proyecto audiovisual en cine, un documental llamado All of those voices, que es dirigido por Charlie Lightening, y dijo: "Estoy realmente muy orgulloso y emocionado de presentar mi primer documental. Quiero simplemente mostrarles cómo soy como persona".