Se convierte en Bratz

Ciudad de México

ahorita que la euforia por las muñecas está a todo lo que da gracias a Barbie, Kylie Jenner decidió hacer equipo con la marca Bratz para lanzar su propio juguete a semejanza.

La socialité es la primera famosa que se une al proyecto "Bratzified", que consiste en crear muñecas de colección y edición limitada inspiradas en celebridades.

SEIS VERSIONES

Según lo dio a conocer la propia marca de juguetes en su cuenta de Instagram, en esta colaboración se lanzarán seis versiones diferentes de Jenner con varios de sus atuendos más emblemáticos de alfombras rojas.

Destaca entre estos looks el vestido Versace con adornos de color lavanda que portó en la Met Gala de 2019. También se incluye un vestido con corsé negro con todo y una corona de cristal, que usó en la exhibición de Thierry Mugler en 2022.

EN MINIATURA

En la página oficial de Bratz incluso se reveló el precio de cada muñequita miniatura: será de 9.99 dólares y cada paquete incluye un diminuto accesorio.

"He sido fanática de Bratz desde la infancia, y siempre quise tener mi propia muñeca Bratz", dijo Kylie Jenner en un comunicado de prensa, de acuerdo con The Hollywood Reporter. "Me encantó cada paso del proceso el año pasado en la creación de estas muñecas junto con el equipo de Bratz".