Agradecida porque se hizo justicia

La cantante Sasha Sokol llora conmovida por el precedente que marcó el fallo que la Suprema Corte de Justicia determinó en su favor, ante el proceso legal que enfrentaba contra de Luis de Llano; de ahora en adelante, los delitos relacionados a abuso sexual a menores no prescribirán, sin importar el tiempo que haya pasado.

"Siéntese quien pueda", junto a otros medios de comunicación, captaron el arribo de la exTimbiriche al aeropuerto; ahí, Sasha se detuvo a contestar los cuestionamientos de la prensa y aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento.





SOLIDARIDAD

Este, estuvo dirigido a las personas más cercanas a su entorno, pues afirmó que, sin ellas, no habría logrado alzar la voz, respecto a la situación que vivió cuando tenía 14 años.

"Quisiera aprovechar este espacio para agradecer, primero a mi familia y a mis amigos, y a Alejandro, mi pareja, porque han sido la red protectora que me han permitido hacer lo que hice", destacó.

También dio crédito a la audiencia, quien le mostró solidaridad durante todo el proceso, así como a los medios de comunicación, a los que reconoció por su cuidado a la hora de hablar de una situación de tanta delicadeza.





EMPATÍA

"Al público que ha sido empático conmigo, a ustedes, los medios de comunicación que, en el camino, han ido aprendiendo cómo tratar temas tan delicados".

No fue sino hasta que mencionó a la justicia de nuestro país que, Sokol tuvo que tomar un suspiro antes de recobrar el habla, sin embargo, al paso que reconocía la gran labor de las autoridades, no pudo evitar derramar algunas lágrimas.

"De una forma muy especial, al Sistema Judicial Mexicano, en particular, a la Suprema Corte de Justicia, porque al sentar estas jurisprudencias, no me están apoyando a mí, están apoyando a muchos mexicanos que vivieron, viven o podrían vivir algo similar".