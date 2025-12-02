Ángela Aguilar agradece a sus fans en concierto en Phoenix

Ángela Aguilar vivió un conmovedor momento como parte de su gira "Libre Corazón", pues fue elogiada por sus seguidores en Phoenix, donde se presentó la noche de ayer; la cantante agradeció las muestras de cariño de sus fans después de que ha estado perseguida por las críticas y el señalamiento tras destaparse el romance con el también intérprete Christian Nodal.

¿Cómo fue el concierto de Ángela Aguilar en Phoenix?

Hace más de un año, Ángela y Christian sorprendieron al hacer público que estaba enamorados y que retomarían una historia de amor que tuvieron que pausar en el pasado, después la pareja se casó por el civil y ahora preparan la boda religiosa en Zacatecas.

A la par de su polémica vida personal, Christian y Ángela siguen con sus carreras artísticas, y mientras que Nodal ha tenido llenos en sus shows, la hija de Pepe Aguilar ha batallado para llenar recintos, y algunos de sus conciertos no han lucido llenos.

Sin embargo, Ángela se ha mostrado agradecida con las muestras de cariño que ha recibido, y su reacción en su reciente show en Phoenix se ha hecho viral en redes, pues la cantante de 22 años se arrodilló en el escenario ante las porras, ovaciones y el grito de: "¡no estás sola!".

Detalles del romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

La cantante también agradeció a sus músicos, a quien les ha pedido que no dejen espacios entre canción y canción, pues planeaba no hablar mucho en sus conciertos, solo cantar, sin embargo, confesó en uno de sus shows, que esto ha sido inevitable.

Hace unos días, Ángela, su esposo Nodal y su familia, compartieron una cena para celebrar el Día de Acción de Gracias. El gesto dividió opiniones y muchos lo vieron como reacción a la crisis de imagen derivada por su relación sentimental con Nodal, quien recién había anunciado el fin de su relación con Cazzu, cuando se destapó su romance con Ángela.

Reacciones de los fans en el show de Ángela Aguilar

El apoyo de los fans en Phoenix fue un recordatorio del cariño que Ángela ha cultivado a lo largo de su carrera, a pesar de las adversidades. La conexión emocional que logró establecer con su público durante el concierto es un testimonio de su talento y resiliencia en la industria musical.