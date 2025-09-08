Convocan a famosos

La noche del sábado, la banda Oasis actuó en el Rose Bowl de Pasadena, California, como parte de su gira de reunión "Live ´25", y entre el público destacaron varios rostros conocidos de alto perfil.

De acuerdo con medios como People y NME, entre la audiencia estuvieron famosos como Paul McCartney, Billie Eilish, Salma Hayek y Rita Ora, quienes fueron captados durante el espectáculo y cuando arribaron al inmueble.

Este fue el primer concierto de Oasis en el área de Los Ángeles desde 2009. El show contó con un set de dos horas con temas clásicos.

Billie Eilish fue vista disfrutando del recital desde la sección VIP, mientras que Hayek, quien también estaba en una sección similar, se la pasó cantando y tomándose fotos con otros colegas, como Rita Ora.

En otra área, Paul McCartney arribó para mostrar su apoyo a los hermanos Gallagher, a la vez que el actor Vince Vaughn fue visto en el área VIP dándose una vuelta por la mesa de catering y Billy Zane tomando fotos del concierto.