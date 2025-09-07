John Legend se une a los Jonas Brothers en Los Ángeles

Los Jonas Brothers llevaron este fin de semana a Los Ángeles su gira de aniversario "Jonas20: Greetings From Your Hometown", donde tuvieron como invitados en escena a John Legend y 5 Seconds of Summer.

De acuerdo con el portal NME, el encuentro ocurrió durante el concierto de este sábado en el Intuit Dome de Inglewood, California, donde la boy band ofreció un repertorio musical que abarcó casi toda su carrera.

Tras abrir con rolas amadas por los fans, como "L.A. Baby (Where Dreams Are Made Of)", "Only Human" y "S.O.S.", los hermanos Jonas sorprendieron al público invitando a John Legend al escenario.

Nick recordó su tiempo con Legend en el reality The Voice antes de presentarlo, en medio de los gritos de emoción y alegría de los miles de fans reunidos en el inmueble.

"Pudimos absorber un poquito de su luz, su arte y su brillantez en esos dos años que hice ese show. No puedo creer que esté a punto de decir esto, pero Los Ángeles, denle la bienvenida al show a nuestro amigo, su amigo, el Sr. John Legend", señaló Nick.

Legend interpretó su éxito "All Of Me" con los hermanos antes de unirse a ellos para una versión de su tema "I Believe", del álbum de estudio de los Jonas Brothers, Happiness Begins.

Más adelante, 5 Seconds of Summer subió al escenario para cantar con los anfitriones el sencillo "She Looks So Perfect".

El concierto continuó con clásicos como "Sucker", "Lovebug" y "Burnin' Up", antes de cerrar con temas como "Please Be Mine" y "When You Look Me in the Eyes".

Los Jonas Brothers han aprovechado su actual gira para invitar a colegas y amigos famosos al escenario, como ocurrió recientemente con Demi Lovato y una reunión de Fifth Harmony.