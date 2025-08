Ayuda Katy Perry a fan que se desmayó en el escenario

Conocer a tu ídolo puede ser sumamente abrumador, y al parecer una fan lo vivió en carne propia durante un concierto de Katy Perry este fin de semana en Detroit, en Estados Unidos.

De acuerdo con TMZ y Page Six, lo que se suponía que sería un momento conmovedor se convirtió en una escena aterradora en el concierto de Perry en el Little Caesars Arena, este domingo 3 de agosto, su primer show en Michigan desde 2017.

Durante la parte del espectáculo titulada "Choose Your Own Adventure", donde los fans votan por las rolas que quieren escuchar, Perry invitó a dos seguidoras al escenario. Perry abrazó a la primera chica y les preguntó sus nombres: Paige y McKenna.

"¿Alguna vez pensaron que estarían en este escenario conmigo?", les preguntó, mientras ambas mostraban una felicidad y emoción extrema en sus rostros. Perry acompañó a las dos niñas hasta su banda, junto a otros dos fans a los que también invitó.

Katy estaba a punto de interpretar "The One that Got Away" cuando McKenna se desmayó justo delante de Perry, quien acudió en su ayuda de inmediato, junto con su personal de seguridad y los paramédicos, quienes se la llevaron en una camilla.

Perry pidió rezar por McKenna junto con los otros niños antes de continuar con el concierto. Videos del incidente compartidos en redes sociales muestran que la niña, afortunadamente, no se golpeó la cabeza contra el suelo, sino que cayó de lado.

Hacia el final del show, mientras volaba entre el público en una mariposa gigante cantando "Roar", Perry señaló el lugar donde estaba la niña y dijo: "¡Por cierto, McKenna lo está haciendo genial!", revelando que la joven había regresado a su lugar sana y salva.

Tras su paso por Detroit, Perry se dirige a Toronto, donde tiene conciertos la noche de este martes y el miércoles.