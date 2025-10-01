La tacha de ´ignorante´

J . K. Rowling llamó a Emma Watson una "ignorante", luego de que la actriz declararó que todavía siente cariño por la escritora y que se niega a "cancelarla", pese a no compartir sus posturas sobre la identidad de género.

A través de redes sociales, Rowling aseguró que sus sentimientos hacia su "antigua amiga" cambiaron cuando Watson, según ella, "echó leña al fuego" en medio de las amenazas que recibía por sus controvertidas declaraciones sobre el activismo trans.

"Como otras personas que nunca han experimentado una vida adulta sin la protección de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es", escribió la autora en X.

Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero me pasó una nota escrita a mano con una sola línea: ´Siento mucho lo que estás pasando´. Tiene mi número de teléfono. - J.K. Rowling, Escritora

INDIRECTAS

La autora recordó en particular los Premios BAFTA 2022, donde Watson pareció lanzarle una indirecta al declararse "aquí para TODAS las brujas", comentario que coincidió con uno de los momentos más tensos de seguridad para la escritora y su familia.

"Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero me pasó una nota escrita a mano con una sola línea: ´Siento mucho lo que estás pasando´ Tiene mi número de teléfono", relató.

En su mensaje, Rowling, de 60 años, también cuestionó los privilegios de la actriz frente a las experiencias de mujeres sin recursos.

"No era multimillonaria a los catorce años. Viví en la pobreza mientras escribía el libro que hizo famosa a Emma. Por lo tanto, comprendo por experiencia propia lo que significa para las mujeres y niñas que no tienen sus privilegios la destrucción de los derechos de las mujeres, en la que Emma ha participado con tanto entusiasmo", apuntó.





POSTURA CONCILIADORA

Rowling añadió que si la actriz, conocida por interpretar a Hermione Granger en la saga Harry Potter, no hubiera declarado recientemente su aprecio, quizá nunca se habría pronunciado de manera tan explícita.

A su juicio, la postura más conciliadora de Watson responde a un "cambio de rumbo" porque "condenarme en público ya no está tan de moda como antes".

"Ningún actor que haya interpretado a alguno de los personajes que creé me debe agradecimiento eterno...

"Emma tiene toda la libertad de discrepar conmigo y expresarlo públicamente, pero yo tengo el mismo derecho y finalmente decidí ejercerlo", concluyó.