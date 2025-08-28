Goza de buena salud

El actor Bruce Willis continúa "muy activo" más de tres años después de retirarse de la actuación debido a la afasia y dos años tras el diagnóstico de demencia frontotemporal, según reveló su esposa, Emma Heming Willis.

"Bruce todavía se mueve muy bien. En general, Bruce goza de muy buena salud.

"Es solo que su cerebro le está fallando... El idioma está desapareciendo, y hemos aprendido a adaptarnos. Tenemos una forma diferente de comunicarnos con él", dijo en el especial de ABC News Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado.

EVOLUCIONA SU CONDICIÓN

La familia del actor anunció en 2022 que Willis padecía afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral que afecta la comunicación, y en 2023 confirmó que la condición había evolucionado a demencia frontotemporal.

"Desafortunadamente, el no comunicarse efectivamente es solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro", escribió Rumer Willis.

Heming Willis, de 47 años, recordó que los primeros signos aparecieron cuando Bruce empezó a mostrarse "más tranquilo" en situaciones sociales, algo inusual en un hombre conocido por ser conversador y carismático.

"Se sentía un poco distante, muy frío. No como Bruce, que es muy cálido y cariñoso. Hacer todo lo contrario fue alarmante y aterrador", agregó.

La familia celebró recientemente el cumpleaños 70 de Willis con imágenes inéditas del actor retirado, mostrando el amor y la unión familiar que lo rodea.