Presume su ´baby bump´

A punto de convertirse en madre, Vanessa Hudgens deslumbró en redes sociales al presumir su tierna "pancita".

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante publicó una fotografía en la playa; sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios es que dejó ver su avanzado embarazo, pues aparece en traje de baño.

"No hay nada mejor que estar embarazada con tu mejor amiga", escribió la exestrella Disney, pues en la postal la acompaña la artista Laura New, quien también se encuentra en la dulce espera.

Como si de una coincidencia del destino se tratara, ambas cuentan los días para la llegada de sus bebés, aunque con varias semanas de diferencia, pues Vanessa anunció su embarazo el 12 de julio, mientras que New lo hizo hace apenas unos días.

Los seguidores de Hudgens no tardaron en reaccionar a la tierna imagen y no sólo la llenaron de halagos, sino que afirmaron que cuentan los días para conocer al pequeño:

"Hermosa", "Dos bellas mamás", "Esta mujer es tan hermosa", "Súper adorable", "Te ves como una reina", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.