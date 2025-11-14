Anuncia su embarazo

A tan solo unos meses de haberse casado con el empresario argentino Damián Pasquini, la actriz colombiana Sara Corrales, reconocida por su participación en la serie "El señor de los cielos", anunció que se prepara para un nuevo y emocionante capítulo en su vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió con sus seguidores que espera un bebé.

"Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo", escribió la colombiana.