Presumen su amor en NY

Peso Pluma y Kenia Os disfrutan de su amor entre besos, abrazos y el glamour de la Semana de la Moda de Nueva York, donde la pareja es una de las invitadas.

Por si quedaban dudas sobre el giro del circuito, los embajadores de la New York Fashion Week (NYFW) Live, que mostrará en pantalla dos o tres desfiles al día, son reyes de las redes sociales con millones de seguidores: el cantante mexicano Peso Pluma y la puertorriqueña Young Miko, así como la supermodelo sursudanesa Anok Yai.

Hassan Emilio Kabande Laija, el verdadero nombre de Peso Pluma luce un estricto color negro y sonríe en todo momento junto a su novia, la cantante de 26 años con quien comenzó una relación sentimental a inicios de 2025.