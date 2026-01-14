Gael García recibe la Orden de las Artes y las Letras de Francia

CIUDAD DE MÉXICO.- La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, entregó personalmente al actor Gael García Bernal la Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial, otorgada por el Ministerio de Cultura francés.

¿Qué significa la Orden de las Artes y las Letras?

Este galardón reconoce su trayectoria cinematográfica destacada y su defensa de valores como la ética, la libertad creativa, el acceso a la cultura y la protección ambiental. La ceremonia resalta el puente cultural entre México y Francia en un contexto de fortalecimiento de lazos bilaterales.

Gael García Bernal es reconocido internacionalmente por películas como "Amores perros", "Y tu mamá también"; la orden premia no solo su talento actoral y productivo, sino su compromiso con principios alineados a la visión francesa de la cultura como herramienta de transformación social.

Detalles sobre la ceremonia de entrega del premio

Borione compartió una fotografía junto a Gael y escribió: "Muy honrada de entregar al actor Gael García la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura. Reconocimos su extraordinario talento y su compromiso con valores que defiende: ética, libertad de creación, acceso a la cultura o cuidado del medio ambiente".

Impacto del reconocimiento en la carrera de Gael García Bernal

Este reconocimiento no solo destaca el trabajo de García Bernal en el cine, sino también su papel como embajador cultural entre dos naciones, promoviendo el acceso a la cultura y la sostenibilidad ambiental.