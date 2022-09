Elton John recuerda a la Reina Isabel II en concierto

Elton John de 75 años ofreció un concierto el pasado jueves en el que hizo una pausa en el show y pronunció unas palabras en memoria de la monarca, quien lo nombró caballeró en 1998 por su labor artística y altruista en diversas causas.

Desde su piano y con un retrato de su majestad

Desde su piano y con un retrato de su majestad proyectado las grandes pantallas del recinto, Elton John aseguró que la soberana fue parte de su inspiración.

"Condujo al país en algunos de nuestros mejores y más oscuros momentos con gracia y decencia y con un cariño genuino".

"Tengo 75 años, ha estado conmigo toda mi vida y me siento muy triste de que ya no esté (...) pero me alegro de que esté en paz. Me alegro de que esté descansando y se lo merece. Ha trabajado muy duro", dreportó Daily Mail.

Cantó "Don't let the Sun Go Down on Me" en memoria de la monarca. El cantante también se pronunció al respecto en redes sociales.

"Junto con el resto de la nación, me entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel. Ella fue una presencia inspiradora y condujo al país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y oscuros con gracia, decencia y genuina calidez, posteó.