Reconocen su legado

A sus 95 años, la actriz Elsa Aguirre volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que una fotografía suya junto a la presidenta Claudia Sheinbaum se hiciera viral en redes sociales.

A través de sus redes sociales, la mandataria mexicana reveló que, durante su reciente gira por el estado de Morelos, se reunió con la actriz, a quien definió como un "ejemplo de gran fortaleza".

El gesto no fue casual: se trató de un reconocimiento simbólico a una de las figuras que marcaron la historia del cine mexicano.

El nombre de Elsa Aguirre remite de inmediato a la Época de Oro del cine nacional, un periodo en el que su elegancia, carisma y presencia en pantalla la convirtieron en una figura central de la industria. Su trayectoria abarca más de cuatro décadas y más de 40 películas, en las que transitó con naturalidad por el drama, la comedia, el romance, la acción y el musical.

SUS ORÍGENES

Elsa Irma Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre de 1939 en Chihuahua, Chihuahua, en una familia encabezada por el general Jesús Aguirre y Emma Juárez. Su debut cinematográfico ocurrió en 1945 con "El sexo fuerte", dirigida por Emilio Gómez, donde compartió créditos con su hermana Alma Rosa Aguirre, también actriz destacada del cine mexicano.

Desde sus primeros trabajos, su imagen quedó asociada a personajes femeninos con carácter y presencia. Uno de sus papeles iniciales más recordados fue en "Don Simón de Lira" (1946), al lado de Joaquín Pardavé, Manuel Medel y Consuelo Guerrero de Luna, consolidando su lugar dentro de la industria.

La etapa de mayor proyección llegó al trabajar con figuras clave del cine nacional como Pedro Infante, Jorge Negrete y "Cantinflas". Películas como "Medianoche" (1948) y "La mujer que yo amé" (1950) la posicionaron como una de las actrices más relevantes de su generación.

SU FILMOGRAFÍA

Su filmografía incluye títulos como "Pancho Villa y la Valentina", "La estatua de carne", "La perversa", "Los viejos somos así", "Cómo enfríar a mi marido", "El cuerpazo del delito" y "El prófugo", además de su participación en la producción estadounidense "Giant" (1956), dirigida por George Stevens.

En 2003, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó el Ariel Honorífico por su trayectoria, reconocimiento que subrayó su aportación fundamental al cine nacional. Más recientemente, en 2023, la Cineteca Nacional y la ANDA le rindieron un homenaje por su legado artístico, en el que el actor José Carlos Ruiz la definió como un "referente obligado del cine mexicano" y se le entregó la medalla "Una vida en los escenarios".



