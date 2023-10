Se comprometen

Ciudad de México

La actriz, que vive un momento mágico al reencontrarse con sus seguidores en el escenario en el espectáculo de los "2000´ Pop Tour", confesó a Televisa Espectáculos que se siente muy emocionada por la faceta que está por vivir junto a su pareja.

En los premios Eliot, reconocimientos otorgados a los líderes digitales de habla hispana, Luján mostró su anillo y habló sobre el sorpresivo y romántico momento en el que recibió el anillo, pues dice, no se lo esperaba.

Daniela Luján reaccionó con mucha emoción cuando hace un mes, de manera muy romántica, su novio Mario Alberto el dio el anillo de compromiso, no se lo esperaba y pensaba que éste no era necesario, así como formalizar, pues pensaba que así se sentía bien, sin embargo, tras recibir el anillo su perspectiva al respecto cambió.

"Llevo un mes comprometida, fue muy romántico, llevamos ya mucho tiempo de novios, yo creía que no era necesario para mi casarnos, formalizar, pero cuando me dio el anillo dije ´ah, no manches, qué felicidad y qué emoción, como que me cambió la perspectiva de eso y ya no soy tan hippie", bromeó.