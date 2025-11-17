Muere a causa de cáncer actriz de "Gilmore girls"

Elizabeth Franz, actriz recordada en nuestro país, especialmente, por su aparición en la serie "Gilmore girls" murió a los 84 años, como dio a conocer su esposo a "The New York Times", tras su lucha contra el cáncer.

Christopher Pelham, esposo de Franz, fue quien confirmó la noticia de su deceso. El guionista habló escuetamente, con "TNYT" del cáncer que la actriz padecía, sin detallar su clase o magnitud.

La ganadora del premio Tony falleció en su casa de Woodbury, en Connecticut.

A lo largo de su trayectoria, se desempeñó, especialmente, y con reconocimiento internacional, en obras de Broadway como "Brighton beach memoirs" y "Morning´s at seven".

Para la década de los ochenta, amplió sus horizontes con participaciones en la pantalla chica en las series "Roseanne", "Cold Case", "Dear John", "Judging Amy" y, por supuesto, "Gilmore girls".