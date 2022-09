Se aleja por sus hijos

Elizabeth Chambers, la expareja de Armie Hammer, tuvo que cambiar su vida por completo, luego de que salieran a la luz las acusaciones que señalaban al padre de sus hijos por agresión sexual, abuso físico y emocional, así como por su fetiche por el canibalismo, por lo que se mudó a las Islas Caimán para tratar de mantener a sus pequeños lejos de los encabezados que hablan del actor; sin embargo, no pudo escapar de ver "House of Hammer". Esto es lo que opinó del documental.

YA VIO EL DOCUMENTAL

En una entrevista con "E", Chambers reconoció que vio el documental "House of Hammer", el cual da cuenta de las acusaciones que señalan al actor de "Call me by your name".

"No planeé verlo, pero un día dejé a los niños en la escuela y llegué a casa y lo vi con mi sistema de apoyo a mi alrededor", dijo Elizabeth.

Sobre el contenido, la expareja de Hammer dijo que le resultó desgarrador y doloroso, ya que si bien han sido muchas las mujeres que han referido que Armie tuvo un comportamiento fuera de lugar y excesivamente sexual mientras coqueteaba con ellas, Elizabeth nunca percibió un comportamiento de tal magnitud a lo largo de su matrimonio.

FUE COMPLICADO

Y aunque para Chambers fue complicado ver la producción que desvela mucho de lo que Hammer hizo cuando todavía estaba casado con ella, reconoció que es la realidad y que ésta no puede ser cubierta o silenciada, pues ella misma se denominó como feminista, por lo que reprueba cualquier conducta de abuso contra la mujer.

"Me solidarizo con cualquier persona que haya sido víctima de cualquier tipo y espero que encuentren curación", indicó.

Además, compartió que por la edad de sus hijos, de 7 y 5 años, no es apropiado que en este momento vean el documental y expresó que ha hecho todo lo que está en sus manos para protegerlos en una época en que su vida se complicó como nunca antes: "Ha sido un infierno durante mucho tiempo".

TODO MEJOR SIN ÉL

Pero reconoció que ahora todo marcha mejor, pues se encuentra en una relación formal con otro hombre y además mantiene una comunicación cercana y de comunicación con Hammer, pues siempre será el padre de sus hijos y para ella es importante que tengan a la mejor figura paterna que Armie pueda ofrecerles, pues el actor se encuentra en un proceso de curación.

"Los niños necesitan a su mamá; los niños necesitan a su papá. Así que no hay nada que no hagamos", compartió.

SU HISTORIA DE AMOR