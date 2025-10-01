Condena uso de ´actriz´ generada con IA

El Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) condenó a Tilly Norwood, la polémica "actriz" generada por inteligencia artificial, luego de que su creadora, Eline Van der Velden, afirmara que varios agentes de talento mostraron interés en contratar al personaje de IA.

En un comunicado, el gremio subrayó que "la creatividad está, y debe seguir estando, centrada en el ser humano", y advirtió sobre los riesgos de reemplazar intérpretes reales por versiones sintéticas.

"´Tilly Norwood´ no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales, sin permiso ni compensación alguna", indicó SAG-AFTRA.