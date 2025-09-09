Sale de LCDLF

La sexta gala de eliminación se llevó a cabo el pasado domingo 7 de septiembre, en La Casa de los Famosos 2025 y ha sido el Cuarto Día, el que otra vez ha se ha quedado con una nueva cama vacía.

Luego de que esta semana “la jefa” implementara una nueva forma de votar, que sorprendió a los integrantes, el plan maestro del Cuarto Día para meter a todos los habitantes a la placa de nominados falló.

Tras la salvación, ganada por Elaine el pasado viernes, Abelito fue quien se salvó en esta ocasión de la noche de eliminación, dejando a Dalílah Polanco, Aarón Mercury, Shiky y Facundo en riesgo.

Finalmente, fue Facundo quien se despidió de la casa más famosa de México, abandonando las instalaciones la noche del domingo.

Usuarios han usado las redes sociales para expresar todo tipo de reacciones; desde lamentar la salida de Facundo, hasta expresar su desagrado a otros participantes.

Muchos usuarios lamentaron la salida de Facundo de la casa y expresaron que ahora habrá un “vacío” y “menos contenido”.

Otros decidieron retomar el tema desde el punto de vista del regreso de Aarón Mercury.