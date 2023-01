Tras problema legal, Eleazar Gómez revela que regresará a la tv

Fue a través del programa "De Primera Mano": donde el también cantante reveló que este año comenzará un nuevo proyecto: "Hay una propuesta, más que propuesta, es casi un hecho también, que en mayo voy a regresar a la televisión, pero no puedo platicar exactamente con qué", dijo.

Eleazar agregó que la propuesta le parece interesante debido a que en la nueva etapa del mundo del espectáculo: "Es bonito que las personas sepan cómo somos, cómo pensamos, lo que hacemos. Es un proyecto lindo, pero no puedo platicarlo a ciencia cierta", explicó, pues se trataría de un reality show.

Respecto a la carrera musical: compartió que no será un tema que deje en pausa, sin embargo, dará prioridad a lo televisivo. Asimismo, comentó que se ha estado sometiendo a algunas dietas para poder protagonizar un personaje en una cinta.

"Eso me tiene muy contento, muy emocionado, es una película de Jonathan Granados. El guión no está al 100% pero el personaje requiere algunos cambios físicos de mi parte", explicó. Sin embargo, no dio más detalles de la sinopsis de la cinta.

Por otra parte, aseguró que se siente tranquilo y contento por lo que está pasando en su vida.

En aquel momento, un Juez vinculó a proceso a Eleazar por el delito de Violencia Equiparada señaló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que debido a que el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, permanecería dos meses en el reclusorio Norte mientras concluía la investigación complementaria. Su estancia se alargó por dos meses más y después obtuvo libertad condicional por tres años luego de que la modelo aceptara la reparación del daño que propuso la defensa del actor.

En la audiencia, el Eleazar reconoció su culpabilidad: "Nadie va a poder poner en tela de juicio lo que yo denuncio porque ya él lo aceptó, y el juez lo aceptó, y creo que con esto yo puedo tener ya mi vida tranquila y continuar", dijo la peruana en un video compartido en redes sociales.

De acuerdo con la modelo, durante el episodio, Eleazar la aventó a la cama y le propinó una brutal golpiza, que la llevó a escapar y pedir ayuda.