Recorre supermercado de CDMX

El streamer Ibai Llanos volvió a dar de qué hablar en redes sociales, luego de recorrer un supermercado mexicano, acompañado de Rivers, creadora de contenido mexicana.

Durante su visita, el creador de contenido español se mostró sorprendido por la variedad de productos, sabores y presentaciones que encontró en los pasillos.

Por medio de YouTube, el influencer español compartió su experiencia en un supermercado de la Ciudad de México.

En el recorrido, el streamer conoció el tamarindo, el cual calificó como la "cosa más rara". "Yo lo he probado, pero nunca lo había visto así".

Asimismo, decidió detenerse al ver un jamón serrano, característico en el país ibérico. "Está rico, pero es bastante más seco que el español. Tiene menos grasa".

No obstante, el recorrido se tornó peculiar cuando Ibai decidió probar un nopal crudo, por lo que su reacción no se hizo esperar: "Es raro", expresó, mientras que la streamer mexicana señaló que "no se come así, sino acompañado con cosas".

Por su parte, el creador de contenido español se dio a la tarea de probar el producto que seleccionó en el supermercado, de los cuales tuvo buena aprobación el Duvalin, el dulce de leche, las obleas, el Bubulubu la Paleta Payaso y los Kranky.

Mientras que la fritanga enchilada no corrió con la misma suerte, pues el streamer se notó enchilado.

Hasta el momento, el video cuenta con 2 millones de reproducciones y más de 79 mil "likes".

