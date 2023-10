Se alarga el proceso

Ciudad de México

Sasha Sokol externó su propósito de esclarecer la verdad sin importar las apelaciones que Luis de Llano ha solicitado durante el proceso de la demanda que enfrenta por abuso sexual.

Este lunes, la cantante fue cuestionada por la prensa sobre las apelaciones y los comentarios que los hijos del productor han hecho sobre el caso.

PIDE RESPETEN SUS DERECHOS

"Si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la primera instancia... Si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la segunda instancia. Yo entiendo (su dolor), puesto que mi familia también lo ha sufrido todos estos años, entiendo el dolor de la familia de Luis, y me encantaría evitárselos, pero no puedo establecer la verdad y proteger a su familia al mismo tiempo", comentó.

Aunque el proceso de demanda se ha alargado por las apelaciones de De Llano, la ex integrante de Timbiriche dijo estar de lado del respeto hacia los derechos del ex productor, sin embargo, de manera tajante, la también actriz pidió que también se respeten los suyos.

"La ley mexicana tiene estas instancias, cualquier mexicano que se ve involucrado en una demanda puede apelar como lo que hizo Luis, y puede ampararse como lo está haciendo Luis, la ley y yo, respetamos sus derechos, ojalá él hubiera respetado los míos".





APOYA A OTRAS VÍCTIMAS

Por otro lado, Sasha reconoció que el perdonar al imputado le ha permitido seguir adelante, siempre buscando dar a conocer la verdad de su caso y poder brindar más apoyo a personas que atraviesan por situaciones similares.

"El perdón es un proceso y creo que ayuda mucho a quien lo da, para mí es muy importante no tener resentimiento, lo único que busco es esclarecer la verdad y la verdad es la que he contado a partir del 8 de marzo del año pasado, misma que ha sido probada por las leyes... lo que voy a hacer es donar el dinero de la demanda a una asociación seria", remató.