Revela origen de Pennywise

El episodio 7 de "It: Welcome to Derry" se volvió tendencia en redes sociales tras mostrar el terrorífico origen de Pennywise y el motivo detrás de su apodo, "El payaso bailarín", mientras revela una de las tragedias más horribles ocurridas en el pueblo ficticio.

Alerta de spoiler: La trama del penúltimo episodio de la temporada resuelve uno de los grandes misterios para los fans de It: cómo es que esta entidad adopta la imagen de un payaso.

A través de un flashback, la serie regresa a 1908, donde conocemos la historia de Bob Gray, conocido justamente como "El payaso bailarín", quien ofrecía espectáculos en el pueblo de Derry.

Durante una de sus presentaciones, vemos a" It" -en forma de niño- observándolo desde lejos, notando su capacidad para atraer a los niños del pueblo y fijándolo como su próxima presa.

En este origen se revela que Bob tiene una hija, Ingrid Kersh (Madeleine Stowe), con quien busca iniciar un espectáculo único de payaso y asistente. Sin embargo, su sueño se ve truncado una noche oscura.

Mientras Bob descansa con su traje blanco, un niño se sale del bosque y se le acerca diciendo: "Parece que atraes a los niños". El comentario lo deja intrigado.

Momentos después, el niño (quien en realidad es It) le asegura que no puede encontrar a sus padres. Bob intenta desentenderse diciéndole: "Yo tampoco, están muertos", pero tras unos segundos de insistencia decide ayudarlo tras escuchar ruidos en el bosque.

Ingrid, su hija, al notar la ausencia de su padre, comienza a buscarlo. Uno de los compañeros de Bob le entrega su pañuelo ensangrentado e intenta explicarle que quizá fue atacado por un oso.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE "IT"?

Desde el primer episodio, "It: Welcome to Derry" muestra que "It" es una criatura cósmica capaz de cambiar de forma a voluntad, adoptando la identidad completa de una persona o incluso de una familia para devorar niños.

En "It: Chapter 2" se explica que "It" no posee una forma física real; está compuesto de energía pura conocida como Deadlights, capaz de distorsionar la realidad y consumir directamente a quienes lo miran, como ocurrió con Beverly Marsh (Sophia Lillis) en la película.

El monstruo habría decidido robar la identidad de Bob Gray, "El payaso bailarín", para atraer con mayor facilidad a sus víctimas, logrando su cometido antes de retirarse a dormir cada 27 años.

El episodio 8 que se estrenará el domingo 14 de diciembre de "It: Welcome to Derry" revelará las consecuencias que trajo el despertar a la criatura de su hibernación y el destino de los protagonistas de la serie.