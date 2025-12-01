Interpretará al ´Mochaorejas´

A Daniel Arizmendi López se le conoce como El Mochaorejas porque durante la segunda mitad de los años 90 secuestró a cerca de 200 personas a las cuales mutiló esa parte de su cuerpo como una forma de presionar a familiares de los cautivos para pagar el rescate.

Este personaje, su perfil, su manera y patrón de operar inspiraron una serie que ahora se encuentra en etapa de posproducción.

¿Quiénes son los actores principales?

Los personajes principales recaen en los actores Damián Alcázar (La ley de Herodes), como el maleante, y Julio Bracho (El señor de los cielos), director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) quien busca atraparlo. "Damián hace a alguien terrible, como fue, obviamente se ficciona como parte de la historia, pero está muy bien documentado. Lo que yo hice fue documentarme con cómo fue mi personaje, que existió", comenta brevemente Bracho.

Paulina Gaitán (Turno nocturno), Enoc Leaño (Colosio, el asesinato), Gustavo Sánchez Parra (Amores perros) e Ianis Guerrero (Club de Cuervos), forman parte del elenco que fue dirigido por Mauricio Cruz (La reina del sur).

¿Qué detalles se conocen sobre la producción?

"El Mochaorejas" es una producción para ViX que se grabó en locaciones este mismo año. A Damián le habían ofrecido el papel desde inicios del año pasado y lo aceptó porque vio un tratamiento serio en torno al personaje.

Arizmendi López fue detenido en agosto de 1998, mientras salía de su domicilio en Naucalpan; poco después toda su banda también fue capturada. Cinco años más tarde, en 2003, la sentencia sumó cerca de 400 años de cárcel. Ahora está recluido en el Centro de Readaptación del Altiplano, (Almoloya de Juárez).

¿Qué otras producciones abordan temas similares?

La serie se sumará a otras producciones mexicanas sobre maleantes mexicanos como "La dama del silencio", de María José Cuevas, disponible en Netflix; "La narcosatánica", sobre Sara Aldrete, ahora en Max, y "Mexican gánster", acerca de Alfredo Ríos Galena, el asaltabancos que además quería ser cantante de ranchero.