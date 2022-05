El misterio persigue a Emilia Fox

Fox, una reconocida actriz inglesa y quien es una de las más longevas en la teleserie Silent Witness, en donde encarna a la doctora Nikki Alexander, explicó, en entrevista exclusiva, qué la llevo a aceptar esta nueva producción.

"Vengo de una serie que es larga, muy bien aceptada, y, sobre todo, con un reparto que ha crecido, como Silent Witness, en donde el ambiente clínico y médico le aportan estructura a la narrativa. Eso me ha dado mucha proyección y madurez.

"De pronto surge esta oportunidad de integrarme a una narración policiaca, de investigación, de espía, y me fascinó. La Signora Volpe es muy astuta, muy sagaz, y el aplomo que tiene es lo que me sedujo. Su sentido común más su aplomo la llevan a resolver situaciones muy raras", dijo la actriz, de 47 años, desde su casa en Londres.

La desilusionada y decepcionada Sylvia, quien por asuntos personales pensó que "El País de la Bota" sería su remanso de paz y olvido, de pronto se sorprende tratando de resolver una situación muy escabrosa para su familia, que va hilvanándose hacia otros casos misteriosos.

Isabel Vitale (Tara Fitzgerald), la hermana de la protagonista, le propone que se dedique a conocer la región donde está, y lo hace, pero con investigaciones de por medio.

"Sylvia tiene esa idea de imponer justicia y claridad donde no la hay, por eso no se puede quedar quieta y tiene que ver por el caso que la atormenta".

Y en plena conversación, la actriz de El Pianista y The Casual Vacancy se desató hablando de las bondades de haber rodado por tres meses en distintas locaciones de Italia.

"Lo hicimos en temporada de covid, pero todo con muchísimo cuidado y responsabilidad. Lo que no podía creer era la comida, la bebida y los paisajes tan lindos de la región. Ese sol y esas lunas me cautivaron.

"Además, las casonas gigantes, el humor de los italianos y la arquitectura son fuera de serie. ¡Eso fue y es y sigue siendo fascinante!", apuntó la también productora ejecutiva de Signora Volpe.

Acorn TV sumó a los directores Dudi Appleton (The Most Fertile Man) y Mark Brozel (Troy: Fall of a City) a esta producción, que luego del primer episodio siembra muchas dudas, ya que para resolver un caso hay que reabrir uno de una mujer desaparecida un cuarto de siglo atrás y entender el porqué de un chantaje contra el hijo de un político ruso.

ASÍ LO DIJO

"En Signora Volpe, Italia, como país, se vuelve otro personaje de la serie. No sólo por el interés visual que despierta, sino porque la construcción de la historia tiene mucho que ver con los aspectos y sitios del lugar. Cada paisaje es una pintura. Adoré ese lugar".

Emilia Fox, quien rodó la serie en Umbria