Muere en tiroteo

El comediante Reginald "Reggie" Carroll murió, a los 52 años, tras recibir un disparo en el norte de Mississippi, de acuerdo con autoridades y medios locales.

La policía de Southaven informó que los agentes encontraron a Carroll gravemente herido cuando atendieron un tiroteo en Burton Lane el 20 de agosto.

Aunque recibió tratamiento de urgencia en un hospital cercano a Memphis, Tennessee, falleció por sus heridas, según The Guardian.

Detuvieron a un hombre, que posteriormente identificaron como Tranell Marquise Williams, de 38 años, y podría enfrentar un delito de homicidio, indicó la cadena de noticias Memphis WMC.

Los investigadores no habían discutido un posible motivo para el asesinato del cómico hasta la mañana de ayer, aunque habían dejado claro que se trataba de un caso "aislado".