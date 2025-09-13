Sufre derrame cerebral

El cantante de Mötley Crüe, Vince Neil, reveló que sufrió un derrame cerebral la Navidad pasada, lo que llevó a la banda a posponer su residencia en Las Vegas . El veterano rockero tuvo que volver a aprender a caminar y los médicos le informaron que posiblemente no podría volver a actuar sobre un escenario.

La residencia fue reprogramada para este otoño, comenzando esta noche 12 de septiembre en el Dolby Live del Park MGM.