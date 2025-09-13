Sufre derrame cerebral

Sufre derrame cerebralEl cantante de Mötley Crüe, Vince Neil, reveló que sufrió un derrame cerebral la Navidad pasada
El cantante de Mötley Crüe, Vince Neil, reveló que sufrió un derrame cerebral la Navidad pasada, lo que llevó a la banda a posponer su residencia en Las Vegas . El veterano rockero tuvo que volver a aprender a caminar y los médicos le informaron que posiblemente no podría volver a actuar sobre un escenario.
La residencia fue reprogramada para este otoño, comenzando esta noche 12 de septiembre en el Dolby Live del Park MGM.
