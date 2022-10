El abuso que recibe Rowling es repugnante.- Ralph Fiennes

Fiennes aseguró que Rowling es una escritora que ha logrado "libros sobre empoderamiento, sobre niños encontrándose a sí mismos como seres humanos" y por ello el abuso verbal que ha recibido es repugnante.

"Puedo entender un punto de vista que podría estar enojado por lo que ella dice sobre las mujeres. Pero no es una obscena fascista de ultraderecha.

"Es solo una mujer que dice: 'Soy una mujer, y siento que soy una mujer, y quiero poder decir que soy una mujer'. Y entiendo de dónde viene aunque no soy una mujer", dijo el histrión, de 59 años, en una entrevista con The New York Times.

En junio de 2020, J.K. Rowling fue acusada de transfóbica tras burlarse de un artículo en línea que usaba el término "personas que menstrúan" en lugar de la palabra "mujeres".

"'Personas que menstrúan'. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. ¿(Será) Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?", escribió la británica al hacer referencia a la palabra women, mujer en inglés.