Muere actriz de EU

Wilcox también interpretó a la madre de Ali Mills de Elisabeth Shue en The Karate Kid y trabajó en muchas otras películas notables, entre ellas The Border, For the Boys y Seven.

"Mary Kay Wilcox nació en Ohio, se crió en una granja en Indiana con sus hermanos Bob, Caudie y Janny. Asistió a la escuela secundaria y a la universidad en Boulder, Colorado, antes de mudarse a París para convertirse en bailarina. Finalmente se instaló en Los Ángeles y comenzó su carrera como actriz.

SU TRABAJO ACTORAL

"Wilcox hizo su debut en pantalla en un episodio de 1976 de Starsky & Hutch y apareció en otros programas como Kaz , Hawaii Five-O , Family y Hart to Hart. En 1981, formó parte del grupo inaugural de actores y cineastas invitados por Sydney Pollack para estudiar en el Instituto Sundance", asegura el diario.





Wilcox también apareció en episodios de Remington Steele, Cagney & Lacey, Magnum, NCIS: Los Angeles y Grey´s Anatomy y en películas como Hollywood.

Wilcox estuvo casada con el cirujano plástico John Williams desde 1965 hasta su divorcio en 1984 y con el actor de El Padrino y ganador del Emmy Alex Rocco desde 2005 hasta su muerte en julio de 2015.