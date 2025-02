Cuando se calme, trataré de regresar.- Eduín de Grupo Firme

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se pronunció en redes sociales tras tener que cancelar la actuación que tenían pactada en el Carnaval de Mazatlán este sábado 1 de marzo debido a amenazas de muerte.

A través de un mensaje de texto difundido en historias de su IG, el intérprete lamentó no poder ser parte del evento, pero también dejó clara su preocupación por todos sus compañeros de la agrupación y staff.

"Si cancelé no es por que no vendí boletos () Pero tampoco quiero poner en riesgo a mis compañeros de trabajo, al de las luces que fue muy mencionado, aunque ustedes se burlen, acá el equipo no sientio lo mismo", se lee en post de Caz.

En el mismo texto, el artista también expresa su temor por lo que pueda pasar después del festival.

"Los que vayan al carnaval cuídense mucho. El gobierno es la mera v*** y va a tener todo blindado, pero ¿y después? (..)Es por eso que no me animé a estar ahí Les pido una disculpa de antemano pero primero Dios cuando todo esto se calme tratare de regresar", dice el mensaje.

Grupo Firme recibió amenazas de muerte mediante una narcomanta encontrada el martes en Tijuana, Baja California.

Finalmente, la dinastía Aguilar será quien supla al grupo en Carnaval de Mazatlán.