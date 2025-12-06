¡Adiós, hermoso!

Eduardo Manzano no sólo hizo reír a los mexicanos: los acompañó.

Sus personajes, del presumido Gordolfo al testarudo Don Teofilito, marcaron la televisión de las décadas de 1960 y 1970, quedando inscritos en la memoria colectiva de un país que aprendió a reconocerse en sus exageraciones y ocurrencias.

Y en este siglo, su Don Arnoldo llevó a nuevas generaciones un humor familiar, limpio y entrañable.

¿Qué personajes icónicos dejó Eduardo Manzano?

Junto con Enrique Cuenca cultivó un humor negro fino, agudo y a veces inesperado, que convirtió a Los Polivoces en un fenómeno irrepetible en México. El comediante y actor falleció este viernes a los 87 años de edad de causas naturales.

Según sus hijos, no vivió en el pasado. Quería ser recordado simplemente como un instrumento de Dios para entretener al público sin importar el tiempo.

Así lo recordó este viernes su hijo Eduardo Jr.: como un hombre que trabajó durante más de 65 años con la única razón de hacer reír.

Su carrera, que comenzó como imitador de voces, lo llevó a encarnar en la televisión a personajes tan icónicos como Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito, Wash and Wear y más recientemente, al abuelo Arnoldo López, arrancando carcajadas de las audiencias en distintas generaciones.

Detalles sobre el fallecimiento de Eduardo Manzano

Manzano Jr. fue el encargado este viernes de dar a conocer los detalles de la muerte de su padre, misma que ocurrió la noche del jueves por un paro respiratorio.

“Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios. La muerte del rey, se fue dormido en un hospital resguardado por médicos”, escribió más tarde.

Su hija mayor, Mariela, compartió este viernes durante las exequias que, pese a las sugerencias de los médicos, tanto la familia como su padre decidieron dejar que la naturaleza tomara su curso.

“Hubo un punto en el que nos dijeron, ‘bueno, si hacemos una intervención y cortamos acá y allá...’ Y la realidad es que elegimos que estuviera tranquilo y en paz. Fue un acompañamiento muy bendecido, no creo que todo el mundo se pueda ir tan amado”.

Reacciones y homenajes tras la muerte de Eduardo Manzano

Eduardo hijo contó cual fue el último pensamiento de su padre: “Me dijo: ‘Quisiera ser recordado como un instrumento de Dios para llegar a las personas y así tocar sus corazones desde el gozo’. Entonces, creo que él, ahorita a donde esté, está satisfecho porque lo logró, supo a lo que vino a este mundo y se fue con honores.