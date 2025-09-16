Editará álbum inédito

Ed Sheeran lanzó su nuevo álbum de estudio, Play, sin embargo, sus fans han estado hablando de otro disco inédito, uno que no podrán escuchar, ¡hasta después de que el cantante muera!

El cantante reveló en el programa Apple Music 1 que, después de terminar su actual trilogía de discos (que inicia con Play, sigue con Rewind, en 2027, y culminará con Stop, más adelante), tiene planeada una placa extra.

Se trata de Eject, un álbum inédito que solo llegará a plataformas digitales y a los estantes de las tiendas después de su fallecimiento, algo que sorprendió a sus seguidores.

"Eject es el álbum que está en mi testamento. De hecho, Cherry (Seaborn, su esposa) será quien elija las canciones. Lo podrían escuchar si me fuera mañana de esta vida", reveló Sheeran.