Viene a México

The Rock visitará la capital del país en un par de semanas para promover el estreno en cines de La Máquina: The Smashing Machine, película que ha sido muy bien recibida en festivales de cine.

Diamond Films, distribuidora de la cinta en México, dio a conocer que el ex luchador y su director, Benny Safdie, presentarán el largometraje antes de su lanzamiento oficial en cartelera, planeado para el próximo 9 de octubre.

"La leyenda viviente Dwayne Johnson y el director Benny Safdie vendrán a México para encender la arena y presentar La Máquina: The Smashing Machine, una de las películas más esperadas por la crítica", adelanta la distribuidora