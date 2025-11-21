Será reconocido en el Black Film Festival

Dwayne Johnson recibirá un homenaje en la octava edición de los American Black Film Festival Honors, que se celebrará el 16 de febrero en el SLS Hotel de Beverly Hills. La estrella en el filme Smashing Machine será galardonada con el premio Entertainment Icon Award.

¿Qué significa este homenaje para Dwayne Johnson?

"Johnson es la definición misma de un icono del entretenimiento", afirmaron Jeff Friday y Nicole Friday, codirectores generales y presidentes de Nice Crowd. Este reconocimiento resalta la importancia de su carrera y su impacto en la industria del cine.

¿Cuáles son los detalles del evento?

La octava edición de los ABFF Honors se llevará a cabo en un evento que promete ser memorable, donde se celebrarán las contribuciones de artistas afroamericanos en el cine. Este homenaje a Dwayne Johnson es un reflejo de su influencia y éxito en el mundo del entretenimiento.