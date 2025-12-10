Bu Cuarón defiende su debut

Tras el último concierto que Dua Lipa ofreció en México, como parte de su Radical Optimism Tour, el viernes 5 de diciembre, uno de los temas más comentados en redes fue la presentación de Bu Cuarón, hija del galardonado cineasta Alfonso Cuarón.

La joven de 21 años fungió como telonera y subió al escenario junto a su hermano Olmo para interpretar tanto covers como canciones propias. Aunque Bu, cuyo nombre real es Tess Bu, expresó en redes su entusiasmo por la experiencia, varios usuarios cuestionaron su preparación, su calidad vocal e incluso la etiquetaron como "nepo baby".

Ante las críticas, la intérprete respondió públicamente desde su cuenta de Instagram, donde publicó un video tocando el piano y cantando. En el clip escribió: "Escuché que les interesaba cómo canto".

Bu explicó que fue invitada al concierto apenas dos días antes del espectáculo, por lo que tuvo poco tiempo de preparación, y atribuyó algunas fallas al jet lag tras su viaje. "Llegué esa mañana con jet lag, me avisaron dos días antes, pero si quieres ve mis otras presentaciones. Fue mi primer estadio y solo quiero mejorar", respondió a un usuario.

El mini concierto representó el primer estadio de su carrera y, según contó, uno de sus mayores sueños, pues es el tipo de recinto donde ha visto presentarse a sus artistas favoritos.

Aun con sus aclaraciones, las críticas continuaron, inclusive aquellas dirigidas a su pronunciación del español. Bu respondió que no tiene un dominio tan fluido debido a su ascendencia europea.