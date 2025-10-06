Dua Lipa vive momento incómodo con fan durante show en Los Ángeles

La noche del pasado 4 de octubre la cantante albano-británica Dua Lipa cerró el segundo concierto de su gira "Radical Optimism" en el Kia Forum de la ciudad de Los Ángeles con momentos memorables, mucho canto y épicas coreografías que pusieron a bailar a todos los espectadores.

No obstante, la velada no estuvo libre de incidentes, pues la intérprete de "New Rules" vivió un momento incómodo con un fanático luego de bajará del escenario para interactuar con el público de la primera fila, cerca de la barrera de seguridad.

Al percatarse del acercamiento de la artista, un hombre decidió abrazarla y pedirle una fotografía, pero su contacto físico con la cantante fue criticado por diversos internautas, quienes vieron la acción como poco apropiada.

¿Qué pasó con la cantante Dua Lipa?

El sábado pasado la también compositora de 30 años decidió bajar del escenario para tomarse fotografías junto a sus fanáticos y saludar a los asistentes. Sin embargo, cuando la cantante se acercó a la valla de seguridad para abrazar a los espectadores, un hombre sorprendió a la artista con un acercamiento inapropiado.

Al notar que Dua Lipa se acercaba a su lugar, el chico sacó su brazo para abrazarla por la cintura y tomar una fotografía con su celular, pero al sujetarla por la espalda bajó su mano más de lo apropiado. La acción fue advertida por uno de los elementos de seguridad, quien al percatarse de lo que ocurría apartó el brazo del sujeto de inmediato.

Algunos usuarios captaron el momento con las cámaras de sus celulares y denunciaron la acción en redes sociales. "Menos mal que estaba el de seguridad", "La seguridad de Dua merece un aumento." escribieron, mostrando una clara indignación ante el gesto del hombre.

"Radical Optimism Tour" cerrará en CDMX