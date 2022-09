Lista Dua Lipa para su concierto en Monterrey

Su show ya es sold out, y la empresa organizadora informó que son 20 mil personas las que atestiguarán el Future Nostalgia Tour.

Los fans acamparon en el lugar para ser los primeros en ingresar al área de cancha, donde no habrá sillas, como sucedió con Maná.

Al filo de las 17:00 horas el convoy salió del Quinta Real con rumbo al estadio para evitar el tráfico.

El cuerpo de seguridad del hotel instaló vallas metálicas a la salida del estacionamiento para proteger a los admiradores.

El grito de "Dua, Dua" volvió a escucharse en los más fieles fans que tuvieron que confirmarse con ver pasar las camionetas.

La intérprete de éxitos como "New Rules", "Boys Will Be Boys", "Levitating" y "Cold Heart", realza un tour mundial con gran éxito.