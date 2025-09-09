Llega a cines con concierto

Llega a cines con conciertoEl 18 de septiembre Cinépolis presentará en salas seleccionadas An Evening with Dua Lipa
El 18 de septiembre Cinépolis presentará en salas seleccionadas An Evening with Dua Lipa, un registro filmado en el Royal Albert Hall de Londres que muestra a la cantante británica-albanesa acompañada por una orquesta sinfónica y un coro en vivo.
La función forma parte de la programación de +Que Cine y ya tiene preventa disponible.
El concierto reúne a casi cien intérpretes en escena, entre ellos 53 músicos que dan un giro orquestal a temas como "Levitating", "Don´t Start Now" y "New Rules". También cuenta con canciones de su tercer álbum, Radical Optimism, publicado en mayo de 2024, como "These Walls" y "Training Season".
El especial incorpora entrevistas y material de archivo que repasan los orígenes de la artista y los hitos de su trayectoria, el cierre presenta la colaboración con Sir Elton John en "Cold Heart".