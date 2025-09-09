Llega a cines con concierto

El 18 de septiembre Cinépolis presentará en salas seleccionadas An Evening with Dua Lipa, un registro filmado en el Royal Albert Hall de Londres que muestra a la cantante británica-albanesa acompañada por una orquesta sinfónica y un coro en vivo.

La función forma parte de la programación de +Que Cine y ya tiene preventa disponible.

El concierto reúne a casi cien intérpretes en escena, entre ellos 53 músicos que dan un giro orquestal a temas como "Levitating", "Don´t Start Now" y "New Rules". También cuenta con canciones de su tercer álbum, Radical Optimism, publicado en mayo de 2024, como "These Walls" y "Training Season".

El especial incorpora entrevistas y material de archivo que repasan los orígenes de la artista y los hitos de su trayectoria, el cierre presenta la colaboración con Sir Elton John en "Cold Heart".