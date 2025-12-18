Dua Lipa cuenta cómo terminó enferma tras su paso por la CDMX

Trajes negros con transparencias, noches de concierto en el Estadio GNP y una ruta culinaria marcada por tacos y más tacos: así se vio el paso de Dua Lipa por la CDMX en redes sociales. Sin embargo, la cantante confesó que su experiencia terminó con un episodio menos glamuroso.

A través de su cuenta de Instagram, la voz de "Houdini" compartió que México fue el último destino del Radical Optimist Tour antes de cerrar el 2025, lo que también significó la oportunidad de volver a disfrutar de algunos de sus platillos favoritos. No obstante, la experiencia tuvo consecuencias: "Luego mi sistema inmunológico finalmente dijo BASTA", escribió.

La inglesa añadió que desafortunadamente... el último día de las "mini vacaciones" que se tomó tras los conciertos lo pasó en cama, viendo "Atonement" y llorando "a mares".

Un fan reaccionó: "La venganza de Moctezuma por fin te llegó mi amor".

¿Qué lugares visitó Dua Lipa en México?

Previo a sus presentaciones, Dua compartió algunos momentos de su estancia en la Ciudad de México junto a su pareja, Callum Turner. Uno de los sitios que visitaron fue el San Luis Club Roma, ubicado en la calle San Luis número 26, en la colonia Roma Sur, donde se le vio disfrutando de la pista y muy enamorada.

También dejó ver que los mariscos son de sus favoritos al acudir a restaurantes como Contramar, de la chef Gabriela Cámara, así como Em Restaurant, del chef Lucho Martínez.

En su agenda figuraron espacios culturales, como la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán, donde se tomó fotografías de la obra "Viva la vida".

El restaurante Máximo Bistrot fue otro de los lugares que formaron parte de su paso por la capital; a su salida, varios fanáticos la esperaron para tomarse algunas fotos.

Además de sus presentaciones en el GNP, Dua Lipa también ofreció conciertos en Monterrey.