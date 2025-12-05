Captan a Dua Lipa comiendo tacos

A través de redes sociales, usuarios compartieron videos e imágenes de la cantante Dua Lipa mientras comía en la taquería “El Califa de León”, en San Cosme, Ciudad de México (CDMX). Las reacciones y comentarios no se hicieron esperar.

¿Qué opinan los fans sobre la visita de Dua Lipa?

La visita de la intérprete de “Training Season” a la capital mexicana ha generado grandes expectativas, y los fans han compartido memes sobre los lugares que recorre y sus experiencias culinarias.