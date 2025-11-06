Gran susto al pensar que tenía cáncer

Drew Barrymore compartió que pasó un susto por un posible cáncer de mama, después de que una mamografía con resultados anormales derivara en una biopsia de emergencia.

En el episodio del ayer de "The Drew Barrymore Show", la actriz, de 50 años, compartió su experiencia conversando con la invitada Tig Notaro, quien se sometió a una doble mastectomía en 2016.

"Recientemente tuve un susto", dijo Drew. "Estoy perfectamente bien, pero tuve una mamografía con resultados anormales".