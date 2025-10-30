Especulan su compromiso

La actriz Dove Cameron y el cantante italiano Damiano David parecen estar en la recta hacia el altar, luego de que la actriz fuera vista presumiendo un enorme anillo en su dedo anular izquierdo.

La pareja fue captada por TMZ paseando por Sídney, Australia, caminando de la mano y vestidos completamente de negro.

Dove Cameron, ex actriz de Disney, lucía sonriente mientras conversaba con su novio, el rockero de Maneskin, quien llevaba un cigarrillo en la boca.

Las cámaras lograron apreciar una enorme roca cuadrada en el dedo de Cameron, rodeada de un resplandor rosa. La pareja, conocida por mostrar su amor en redes sociales y por su inseparable vínculo, está celebrando dos años juntos.

Hasta el momento, los enamorados no han dado detalles del significado del anillo.