Dorismar muestra las consecuencias de una mala cirugía estética

Dorismar vive un momento complicado tras someterse a una cirugía estética en la nariz, la modelo y actriz argentina, de 50 años, compartió en sus redes sociales cómo va su proceso, después de que supuestamente se complicara una tercera intervención.

Dorismar inició su carrera como modelo en Argentina a los 17 años, en 2000 se mudó a Miami y se unió a Univisión como colaboradora en "El Gordo y la Flaca" y como conductora principal de "Caliente" hasta 2006, cuando fue deportada por exceder el tiempo permitido bajo el programa "Waiver". Ese período la consolidó como figura latina en Estados Unidos, con portadas en revistas como "Playboy" en 2003 y lanzamientos de calendarios anuales.

Tras su llegada a México en 2007, se incorporó a Televisa en programas como "La Parodia" y "Desmadruga2", donde presentó secciones como "Tu fantasía con Dorismar" hasta 2010. Usuarios critican a Dorismar por someterse a cirugía "estando tan bien".

Ese año debutó en telenovelas con "Alma de Hierro" (2009) y "Triunfo del Amor" (2010-2011), además de apariciones en "La Familia P. Luche".

Posó para ediciones mexicanas de "Playboy" (2007)," H para Hombres" (2009) y lanzó su carrera musical con un álbum grabado en Los Ángeles.

Dorismar padece mala práctica estética

De acuerdo con "TV Notas", Dorismar se sometió a múltiples cirugías reconstructivas de nariz en los años recientes con el doctor José Achar; en una segunda intervención, tras quedar inconforme con la primera, el médico limó excesivamente el tabique, por lo que lo dejó pequeño y curvo, además de que colocó un implante artificial sin su autorización previa de la actriz.