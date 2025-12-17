Dorismar muestra las consecuencias de una mala cirugía estética

Dorismar vive un momento complicado tras someterse a una cirugía estética en la nariz. La modelo y actriz argentina, de 50 años, compartió en sus redes sociales cómo va su proceso, después de que supuestamente se complicara una tercera intervención.

Dorismar inició su carrera como modelo en Argentina a los 17 años. En 2000 se mudó a Miami y se unió a Univisión como colaboradora en "El Gordo y la Flaca" y como conductora principal de "Caliente" hasta 2006, cuando fue deportada por exceder el tiempo permitido bajo el programa "Waiver". Ese período la consolidó como figura latina en Estados Unidos, con portadas en revistas como "Playboy" en 2003 y lanzamientos de calendarios anuales.

¿Qué complicaciones sufrió Dorismar tras su cirugía estética?

Tras su llegada a México en 2007, se incorporó a Televisa en programas como "La Parodia" y "Desmadruga2", donde presentó secciones como "Tu fantasía con Dorismar" hasta 2010. Ese año debutó en telenovelas con "Alma de Hierro" (2009) y "Triunfo del Amor" (2010-2011), además de apariciones en "La Familia P. Luche". Posó para ediciones mexicanas de "Playboy" (2007)," H para Hombres" (2009) y lanzó su carrera musical con un álbum grabado en Los Ángeles.

Detalles sobre la mala praxis en la cirugía de Dorismar

De acuerdo con "TV Notas", Dorismar se sometió a múltiples cirugías reconstructivas de nariz en los años recientes con el doctor José Achar. En una segunda intervención, tras quedar inconforme con la primera, el médico limó excesivamente el tabique, por lo que lo dejó pequeño y curvo. Además, colocó un implante artificial sin su autorización previa de la actriz. El implante fue rechazado y se generó pus, lo que supuestamente el doctor minimizó como una reacción normal pese al riesgo evidente. Dorismar siguió las indicaciones al pie de la letra, incluida rehabilitación con masajes; sin embargo, colapsó el tabique de su nariz y la exposición de cicatrices la dejaron con una nariz funcionalmente mutilada y con problemas respiratorios.

Impacto de la cirugía estética en la salud de Dorismar

En un intento desesperado por enmendar el error, el médico realizó una tercera cirugía en 2024 con otro implante "sofisticado" que también falló. Dorismar enfrenta lesiones derivadas de mala praxis, por lo que viajó a Colombia para recibir atención urgente. A través de un breve video en el que muestra el primer día de su recuperación, explica que está esperanzada con este nuevo procedimiento a manos de una eminencia. "Para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis, viajé y me encuentro hoy en Colombia. Bogotá me vine a operar con una eminencia de médico, estoy obteniendo muy buenos resultados, algo vi por ahí ya y me encuentro muy feliz; estoy en rehabilitación, es mi primer día, mañana voy a estar mucho mejor", expresó con dificultad para respirar.