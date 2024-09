Odio a Taylor Swift: Donald Trump

El enojo de Donald Trump hacia Taylor Swift luego de que esta apoyara públicamente a Kamala Harris en la carrera presidencial en EU, cada vez es más evidente y explosivo.

Este domingo por la mañana, el magnate tomó su cuenta oficial en Truth Social, una red social similar a Twitter operada por Trump Media & Technology Group, para exponer su descontento explícito hacia la cantante.

"¡Odio a Taylor Swift!", fue el mensaje que el ex presidente posteó sin ofrecer más contexto del por qué de sus palabras.

Trump lleva varios días exhibiendo su descontento en contra de la cantautora, luego de que la semana pasada Swift publicara en Instagram que tiene la intención de votar por la demócrata Kamala Harris en las próximas elecciones presidenciales en EU.

Esta decisión la tomó la intérprete luego de ver el debate entre Trump y Harris de la cadena ABC News del pasado 10 de septiembre.

En su mensaje de Instagram, Swift invitaba a sus millones de seguidores a registrarse para votar de forma anticipada. En menos de 24 horas, poco más de 400 mil personas se registraron en la liga compartida.

"Voto por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que las defienda. Creo que es una líder talentosa y de mano firme y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos", escribió la actual pareja del futbolista Travis Kelce.

En el mismo post, Swift exhibió a Trump por estar usando de forma indebida una imagen falsa de ella generada por Inteligencia Artificial en donde aparentemente lo apoyaba en su campaña.

"Creo que es hermosa, ¡muy hermosa! La encuentro muy hermosa. Creo que es liberal. Probablemente no le guste Trump. Escuché que tiene mucho talento", confesó Trump hace unos años a la revista Variety, al hablar sobre Swift.

Sin embargo, desde que la cantante apoya a Harris, el ex presidente de EU no ha dejado de lanzar críticas hacia la intérprete de "Bad Blood".

"Bueno, en realidad me gusta mucho más la señorita Brittany Mahomes (amiga de Swift). Si quieres saber la verdad, ella es una gran fan de Trump. Yo no era fan de Taylor Swift", le dijo Trump hace unos días a la cadena Fox News. "Ella (Swift) es una persona muy liberal. Parece que siempre apoya a un demócrata y probablemente pagará un precio en el mercado. Pero me gusta Brittany. Brittany es genial".