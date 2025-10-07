Con problemas de salud

Dolly Parton ha pospuesto su primera residencia en Las Vegas en 32 años, citando "desafíos de salud", compartió la leyenda del country en redes sociales el domingo por la noche.

No proporcionó detalles específicos, escribiendo: "Como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos desafíos de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe ser hora de mi revisión de 100.000 millas, ¡aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!"

APLAZA CONCIERTOS

Parton añadió que aplazará sus conciertos porque "no voy a poder ensayar y montar el espectáculo que quiero que vean. Ustedes pagan buen dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor forma para ustedes."