Aline Hernández va por sus agresores

La conductora Aline Hernández anunció este miércoles la producción de un documental titulado "Callar no es opción", que busca exponer las experiencias vividas por ella y otras víctimas vinculadas al polémico caso Andrade-Trevi.

Durante una entrevista en las instalaciones de TV Azteca, mientras grababa para el programa "Al Extremo", Hernández enfatizó la importancia de dar voz no solo a su historia, sino a la de otras sobrevivientes. "Tenemos una historia que es digna de ser contada y que la gente tiene que escuchar hoy en día. No nada más mi historia, la historia de todas las víctimas y todas las chicas que estamos en esta", afirmó Aline.

¿Qué busca el documental Callar no es opción?

El proyecto será colectivo e internacional y buscará incluir los testimonios de múltiples mujeres que vivieron hechos similares, con el fin de que la narración no dependa únicamente de una perspectiva individual. "Espero que muy pronto pueda llevarse esta historia realmente a ser conocida de la boca de todas nosotras, porque además de que es una historia muy fuerte, tiene un mensaje positivo a la juventud de hoy en día".

¿Cuál es la relevancia del caso Andrade-Trevi?

Hernández también se refirió al precedente generado por el caso Sasha Sokol vs Luis de Llano: "Es maravilloso lo que Sasha logró crear: una nueva ley en donde hoy en día todos los jóvenes que fueron abusados, así hayan pasado 40 años, pueden denunciar a su agresor", declaró.

APARECE "EL VIEJO RABO VERDE"

Cumplir 70 años, este 26 de noviembre, quizá emocionó a Sergio Andrade, pues tras dos décadas de estar escondido, publicó en su blog un texto titulado: "Memorias y crónicas de un viejo rabo verde".

En su mensaje, Andrade aparece relajado, saludando a sus seguidores desde lo que describe como "un bellísimo rincón de nuestro planeta". Con evidente entusiasmo expresó que "en unas horas lanzará nuevo material, nuevas canciones que incluyen 11 piezas cantadas y una instrumental".

El productor detalló que su nuevo proyecto saldrá a la luz el 2 de diciembre de 2025. Según lo compartido, el álbum contendrá canciones escritas durante su estancia en Hastings, Inglaterra.

Durante el video de reaparición, Andrade pidió a su audiencia que "sintieran cariño, afecto por la música, por la vida, por la existencia".